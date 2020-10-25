Существует несколько исследований на COVID-19, рассказал врач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существует три исследования на COVID-19, которыми самостоятельно может воспользоваться каждый россиянин. О том, как это сделать, рассказал вакцинолог, инфекционист и главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, пройти проверку можно с помощью мазка ПЦР и тестов, которые определяют два разных вида антител. Все они обладают высокой точностью, но использовать их нужно в зависимости от дня болезни, объяснил Тимаков. При недавнем контакте с заболевшим следует выбрать ПЦР, который будет показателен в первые две недели болезни. Самой точной разновидностью его является смешение мазков из носоглотки и ротоглотки. Также ПЦР, берущийся в конце болезни, помогает понять, выздоровел ли пациент.

«Дальше надо проверять организм уже на антитела», — рассказал Тимаков радио Sputnik. кроме того, ПЦР нужно сдавать после болезни, чтобы выяснить, выздоровел человек или нет.

News.ru напоминает, ранее кандидат медицинских наук Евгений Комаровский раскрыл, как выявляет зараженных COVID-19. По словам доктора, при этой инфекции пропадают обоняние и вкус — это первый сигнал о заражении. Это, как отметил теледоктор, происходит из-за того, что вирус поражает нейроны, которые отвечают за восприятие вкуса и запахов.