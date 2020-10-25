Существует три исследования на COVID-19, которыми самостоятельно может воспользоваться каждый россиянин. О том, как это сделать, рассказал вакцинолог, инфекционист и главврач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
По его словам, пройти проверку можно с помощью мазка ПЦР и тестов, которые определяют два разных вида антител. Все они обладают высокой точностью, но использовать их нужно в зависимости от дня болезни, объяснил Тимаков. При недавнем контакте с заболевшим следует выбрать ПЦР, который будет показателен в первые две недели болезни. Самой точной разновидностью его является смешение мазков из носоглотки и ротоглотки. Также ПЦР, берущийся в конце болезни, помогает понять, выздоровел ли пациент.
«Дальше надо проверять организм уже на антитела», — рассказал Тимаков радио Sputnik. кроме того, ПЦР нужно сдавать после болезни, чтобы выяснить, выздоровел человек или нет.
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