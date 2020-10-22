Иммунолог рассказал, почему один тест на коронавирус бесполезен

Николай Крючков уверен, что тест на антитела лучше подтвердить в нескольких лабораториях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Один тест на антитела к коронавирусу не дает точного результата. Об этом рассказал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

«Только в случае получения второго положительного результата действительно вероятность того, что у вас имеются эти антитела», — приводит слова Крючкова радиостанция «Говорит Москва». По его словам, один тест может дать ложноположительного результат и исследование лучше повторить сразу в другой лаборатории. В случае отрицательного результата, еще один тест проходить не нужно, отметил кандидат медицинских наук.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что антитела к вирусу плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты. Доктор медицинских наук, вирусолог-иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что антитела никуда не исчезают, пишет RT. По его словам, через три-четыре месяца они уменьшаются, а при повторном контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывается полный уровень антител.