Вирусолог: число заражений коронавирусом в РФ вырастет вдвое

Число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов. С таким прогнозом выступил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.
«Не исключено, что число заболевших в России с начала эпидемии превысит два, а то и три млн человек», — сказал Лукашев. По его словам, гораздо важнее не число заболевших, а то, с какой скоростью вирус распространяется, пишут «Известия». Вирусолог считает, что на сегодняшний день, она небольшая.
По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», всего в России зарегистрировано 1 513 877 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 138 522 человека выздоровело, 26 050 — умерло.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными, передает «Национальная служба новостей». Он заявил, что мир находится на критически важном перекрестке.
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