Стороны ведут боевые действия уже несколько недель (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в грубом нарушении режима прекращения огня. Это произошло спустя несколько минут после нового перемирия, которое вступило в силу в 07:00 (мск).

«Несмотря на объявление c 26 октября 08:00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства. В минобороны также уточнили, что Азербайджан полностью соблюдает условия перемирия. Отмечается, что обстрелу подверглись армейские части в одном из сел Лачинского района.

В Армении опровергли заявление Азербайджана. Как заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, армянская сторона строго соблюдает гуманитарное перемирие.

Ранее Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. О новом гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 (местного времени) 26 октября объявили США. До этого президент США Дональд Трамп назвал вопрос урегулирования конфликта в Карабахе легким случаем и пообещал урегулировать конфликт.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия. 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях, но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте. О перемирии было объявлено и 17 октября, но обстрелы продолжились.