В ХМАО от коронавируса продолжают умирать люди

От коронавируса погибли уже 213 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель ХМАО. За семь дней это уже десятая смерть и 213 за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 151 случае. По 48 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заражений в Ханты-Мансийске и Сургуте. География распространения коронавируса по ХМАО выглядит так:

Ханты-Мансийск — 41;

Сургут — 35;

Нягань — 12;

Нижневартовск — 11;

Советский район — 10;

Березовский район — 10;

Урай — 9;

Радужный — 8:

Октябрьский район — 7;

Нефтеюганский район — 7;

Нефтеюганск — 7;

Югорск — 7;

Сургутский район — 6;

Лангепас — 5;

Мегион — 5;

Когалым — 4;

Нижневартовский район — 4;

Ханты-Мансийский район — 3;

Белоярский район — 3;

Пыть-Ях — 3;

Кондинский район — 2.

Всего: 199

По данным департамента здравоохранения, состояние 81 пациента тяжелое, 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 58%.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже болеет коронавирусом.