18 октября 2020
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В ХМАО от коронавируса продолжают умирать люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция от коронавируса. Челябинск, дезинфекция, коронавирус, сиз, ковид, средства защиты
От коронавируса погибли уже 213 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель ХМАО. За семь дней это уже десятая смерть и 213 за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 151 случае. По 48 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заражений в Ханты-Мансийске и Сургуте. География распространения коронавируса по ХМАО выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 41;
  • Сургут — 35;
  • Нягань — 12;
  • Нижневартовск — 11;
  • Советский район — 10;
  • Березовский район — 10;
  • Урай — 9;
  • Радужный — 8:
  • Октябрьский район — 7;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Нефтеюганск — 7;
  • Югорск — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Лангепас — 5;
  • Мегион — 5;
  • Когалым — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Кондинский район — 2.

Всего: 199

По данным департамента здравоохранения, состояние 81 пациента тяжелое, 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 58%.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже болеет коронавирусом.

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