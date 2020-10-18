В ХМАО от коронавируса продолжают умирать люди

За минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель ХМАО. За семь дней это уже десятая смерть и 213 за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 человек зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 151 случае. По 48 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заражений в Ханты-Мансийске и Сургуте. География распространения коронавируса по ХМАО выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 41;
- Сургут — 35;
- Нягань — 12;
- Нижневартовск — 11;
- Советский район — 10;
- Березовский район — 10;
- Урай — 9;
- Радужный — 8:
- Октябрьский район — 7;
- Нефтеюганский район — 7;
- Нефтеюганск — 7;
- Югорск — 7;
- Сургутский район — 6;
- Лангепас — 5;
- Мегион — 5;
- Когалым — 4;
- Нижневартовский район — 4;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Белоярский район — 3;
- Пыть-Ях — 3;
- Кондинский район — 2.
Всего: 199
По данным департамента здравоохранения, состояние 81 пациента тяжелое, 62 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 58%.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 1 ноября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные. Сама глава округа тоже болеет коронавирусом.
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