К главе региона обратилась адвокат старца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схимонаха Сергия вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом говорится в письме адвоката отца Сергия Светланы Герасимовой в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева (имеется в распоряжении URA.RU). Она просит главу региона защитить ее доверителя от произвола силовиков и считает, что возможен «силовой сценарий развития ситуации» вокруг созданной старцем обители «Спорительница хлебов» (Среднеуральский женский монастырь).

«Первоначально эта информация выглядела как фейк, но после того, как следователи СУ СК Свердловской области, которые ранее допрашивали моего доверителя в качестве свидетеля по месту его проживания в монастыре… обязали его явиться как свидетеля в здание следственного комитета под угрозой привода, стало ясно, что распространенная информация похожа на правду», — пишет адвокат в письме губернатору.

Адвокат считает, что, раз отец Сергий является не подозреваемым по делу, а лишь свидетелем, следователи могли бы допросить отца Сергия в его келье в монастыре (как уже делали). Она ссылается на указ губернатора, по которому лица старше 65 лет (отцу Сергию исполнилось 65 в марте) должны находиться на самоизоляции и могут быть допрошены по месту жительства. «Между тем, сотрудники следственного комитета сообщают мне, что для моего доверителя Ваш указ необязателен, и он должен явиться на допрос … во что бы то ни стало», — пишет Герасимова.

Обращение адвоката принято в администрации губернатора Свердловской области. В Следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили, что не комментируют данную тему.

Ранее церковный суд лишил отца Сергия священного сана, а затем отлучил от церкви. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязаниях детей в монастыре.

Скан: адвокат отца Сергия Светлана Герасимова