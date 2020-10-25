25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

Губернатор ЯНАО готовится продлить карантин. Округ первый в России по заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, инвалидное кресло, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, кресло-каталка, карантинный центр
На Ямале подтвердили 19 644 случая коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 177 человек, сообщил региональный оперативный штаб. По распространению инфекции ЯНАО занимает абсолютное первое место в России. Официальные власти готовятся продлить карантин.

«Режим повышенной готовности действует на Ямале до 1 ноября. Учитывая ситуацию, мы прогнозируем его продление», — заявила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Она добавила, что сейчас власти пытаются разгрузить врачей и больницы, сократив оказание плановой помощи жителям округа. «Плановая помощь будет с сегодняшнего дня приостановлена в городе Губкинском и Ямальском районе», — уточнила Бучкова.

Согласно данным федерального оперштаба, в ЯНАО на 100 тысяч населения подтверждено 3647 случаев заражения. По этому показателю округ опережает остальные регионы с большим отрывом. В занимающей вторую строчку Москве на 100 тысяч человек выявлено 3206 случаев инфекции. Ранее ямальские власти объясняли высокие цифры тем, что в регионе ведется поголовное тестирование жителей, благодаря чему вирус выявляют чаще, чем в остальной России.

Больше всего новых случаев пришлось на Надымский район, где заразились 30 человек. Еще 19 горожан заболели в Ноябрьске, 17 — в Лабытнанги. В Новом Уренгое инфекцию выявили у 16 жителей, в Салехарде вирус подхватили 15 человек. На месторождениях COVID-19 подтвердился у 20 вахтовиков. Всего в ЯНАО зарегистрировано 19 644 случая коронавируса, вылечились 14 126 человек.

Накануне в округе зафиксировали рекорд по числу жертв коронавируса — скончались восемь пациентов. За последнюю неделю в ЯНАО погиб 21 человек, за время пандемии умерли 127 зараженных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...