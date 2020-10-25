На Ямале подтвердили 19 644 случая коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе коронавирусом заболели 177 человек, сообщил региональный оперативный штаб. По распространению инфекции ЯНАО занимает абсолютное первое место в России. Официальные власти готовятся продлить карантин.

«Режим повышенной готовности действует на Ямале до 1 ноября. Учитывая ситуацию, мы прогнозируем его продление», — заявила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Она добавила, что сейчас власти пытаются разгрузить врачей и больницы, сократив оказание плановой помощи жителям округа. «Плановая помощь будет с сегодняшнего дня приостановлена в городе Губкинском и Ямальском районе», — уточнила Бучкова.

Согласно данным федерального оперштаба, в ЯНАО на 100 тысяч населения подтверждено 3647 случаев заражения. По этому показателю округ опережает остальные регионы с большим отрывом. В занимающей вторую строчку Москве на 100 тысяч человек выявлено 3206 случаев инфекции. Ранее ямальские власти объясняли высокие цифры тем, что в регионе ведется поголовное тестирование жителей, благодаря чему вирус выявляют чаще, чем в остальной России.

Больше всего новых случаев пришлось на Надымский район, где заразились 30 человек. Еще 19 горожан заболели в Ноябрьске, 17 — в Лабытнанги. В Новом Уренгое инфекцию выявили у 16 жителей, в Салехарде вирус подхватили 15 человек. На месторождениях COVID-19 подтвердился у 20 вахтовиков. Всего в ЯНАО зарегистрировано 19 644 случая коронавируса, вылечились 14 126 человек.

Накануне в округе зафиксировали рекорд по числу жертв коронавируса — скончались восемь пациентов. За последнюю неделю в ЯНАО погиб 21 человек, за время пандемии умерли 127 зараженных.