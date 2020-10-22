ЯНАО поставил рекорд по умершим от коронавируса

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Это количество стало рекордным для ЯНАО за все время пандемии. За последние четыре дня в округе умерли 13 человек.
Из пяти летальных случаев три пришлись на Новый Уренгой, рассказала глава оперштаба Татьяна Бучкова. «С подтвержденным коронавирусом скончались 80-летняя женщина, 84-летний мужчина и 40-летний мужчина, страдающий серьезными хроническими заболеваниями. В Салехарде умерла женщина 1955 года рождения. В Надыме скончался 71-летний мужчина», — сообщила Бучкова. Общее число жертв вируса выросло до 119 человек, смерти продолжаются четвертый день подряд.
Также за сутки коронавирусом заразились 174 человека. Больше всего случаев оказалось в Салехарде, где заболели 32 жителя. В Ноябрьске вирус подтвердили у 25 горожан, в Надыме — у 19, а в Лабытнанги — у 18. В Новом Уренгое и Муравленко заболели по 10 жителей. Всего в ЯНАО подтверждено 19 110 случаев коронавируса, вылечились 14 006 пациентов.
Ранее стало известно, что власти ЯНАО не раскрывают реальное число заразившихся коронавирусом. В ежедневных сводках оперштаб указывает лишь тех ямальцев, у которых есть проявления болезни. Бессимптомные случаи в отчеты не включаются. Это вскрылось после инцидента с федеральной статистикой зараженных.
Карантин в ЯНАО продлится до 1 ноября. Ранее власти округа ужесточили ограничения. Эпидемия на Ямале развивается по так называемому «московскому сценарию», что грозит региону новыми запретами.
Подписывайтесь на URA.RU в