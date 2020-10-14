В Кургане не хватает водителей автобусов

Пассажиры не могут дождаться автобусов маршрута №13 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана не могут дождаться автобусов маршрута №13. Об этом сообщил житель города на портале «Обратись». По словам представителей местных властей, это связано с нехваткой водителей.

«В поселке Локомотивный утром автобус №13 должен отъезжать в 06:05, а его постоянно нет», — написал обратившийся. Он добавил, что автобус либо опаздывает, либо стоит в парке.

Мужчине ответили представители администрации Кургана. «В настоящее время имеют место срывы рейсов по маршруту №13. Это связано с нехваткой водителей на предприятии, обслуживающем данный маршрут», — объяснили в мэрии. Представители администрации, по их словам, напомнили руководителю предприятия, что необходимо выполнять все рейсы по расписанию. «Работа маршрута находится на контроле МКУ „Транспортное управление“. Приносим свои извинения», — добавили в мэрии.

В начале октября горожане просили продлить время автобусов на маршрутах до 23:00, но в мэрии ответили, что в такое позднее время уже нет пассажиров. В конце августа губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал транспортную реформу в Кургане. Предполагается, что с 2021 года на маршруты будут допускать автобусы, которые имеют соответствующий правилам внешний вид и год выпуска.