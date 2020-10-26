Участники дискуссии обсудят трудности, с которыми сталкиваются отечественные производители при разработке препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На URA.RU в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует прямой эфир с участием федеральных спикеров. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Инновации в фармацевтике и медицине». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие российские эксперты в сфере фармакологии и медицины. Они поговорят о том, с какими трудностями сталкиваются отечественные производители при разработке препаратов, как крупнейшие мировые компании решают задачи в сфере и каким образом пандемия повлияла на отношение к инновациям со стороны бизнеса и регуляторов.

Спикерами станут директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин, вице-президент и исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Наталья Полушкина, замдекана Биологического факультета по инновационной деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Ахаев, председатель совета директоров НП ЦВТ «ХимРар» Андрей Иващенко и ряд других спикеров. Модератором дискуссии выступит директор Института фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Вадим Тарасов.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.