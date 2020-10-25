В мэрии Тюмени важное назначение

В Тюмени на должность руководителя управы Центрального административного округа назначен Александр Чистяков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Распоряжение о назначении подписал глава Тюмени Руслан Кухарук.
«Большой опыт хозяйственно-экономической деятельности позволит Александру Николаевичу эффективно руководить таким сложным и особо значимым для города административным округом. Уверен, что опыт, целеустремленность, глубокое понимание вопросов благоустройства будут способствовать этому», — приводит слова Кухарука пресс-служба администрации Тюмени.
Александру Чистякову 58 лет. С 2006 по 2014 годы он работал в управе Калининского округа Тюмени, в том числе — ее руководителем. Последние годы трудился в одной из коммерческих организаций.
В ЦАО Чистяков пришел на место бывшего руководителя Владислава Черкашина. Ранее URA.RU сообщало об его отставке, которая произошла 5 октября.
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