Huawei привезла в Россию умные часы и интеллектуальные наушники

Умные часы компании Huawei обойдутся примерно в 20 тысяч рублей Фото: скриншот видео-презентации Huawei Watch GT 2 Pro

Компания Huawei запустила продажу двух новинок — умных часов Huawei Watch GT 2 Pro и первых TWS-наушников с интеллектуальной динамической системой шумоподавления Huawei FreeBuds Pro. Эти устройства были созданы с учетом наиболее востребованных у пользователей функций.

Смарт-часы Huawei Watch GT 2 Pro стали продолжением популярной модели Huawei Watch GT 2. «Новый хронометр выполнен в титановом корпусе с экраном, защищенным от царапин сапфировым стеклом», — пишет РИА «Новости». Модель представлена в двух вариантах — в спортивном стиле (с ремешком из полимерного материала), которая обойдется в 19 990 рублей, и классической версии (с кожаным ремешком) стоимостью 22 990 рублей. Гаджет способен принимать поступивший на смартфон вызов или управлять его камерой. Часы поддерживают более 100 режимов тренировок и уделяют большое внимание оценке состояния здоровья пользователя.

Наушники Huawei FreeBuds Pro оснащены интеллектуальной динамической системой шумоподавления. «Двойные микрофоны способны распознавать окружающий шум и автоматически переключаться между режимами шумоподавления», — уточняет РИА «Новости». При отключенном шумоподавлении зарядка позволяет использовать наушники до семи часов для прослушивания музыки. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 14 990 рублей.

Ранее Huawei представил дизайн гибкого смартфона. Huawei Mate X2 будет складным с гибким дисплеем и большим экраном-крышкой с двойной камерой с дырочками.