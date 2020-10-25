В Тобольске на улице Семена Ремезова, 64а из-за бездействия управляющей компании в квартирах многоэтажного дома рушатся стены. Об этом URA.RU рассказал общественный деятель Ясин Аллахвердиев. При этом, по его словам, основание здания практически рассыпается на глазах.
«Из-за того, что управляющая компания „Историческая часть“ не выполняет своих обязательств, жильцы дома вызвали нас к себе. Судя по увиденному, люди живут на мини-бомбе замедленного действия. От давления стены здания уже начали трескаться, а в квартирах и вовсе упали», — уточняет Аллахвердиев.
Представитель управляющей компании «Историческая часть» сообщил агентству, что руководства на месте нет и, на данный момент, ответить на вопросы никто не может. Туда был направлен официальный запрос.
В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что ситуация находится на контроле у ведомства. «На данный момент мы внимательно следим за происходящим и проводим все необходимые проверки», — добавили в администрации.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не планируют расселять жильцов разваливающегося дома. Несмотря на выпадающие кирпичи и трещины на стенах, дом признан подлежащим восстановлению.
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