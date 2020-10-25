25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

В Тобольске людям приходится жить в квартирах с упавшими стенами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, аварийный дом, подъезд дома, лестничная площадка, разруха
Стены дома уже начали падать Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Тобольске на улице Семена Ремезова, 64а из-за бездействия управляющей компании в квартирах многоэтажного дома рушатся стены. Об этом URA.RU рассказал общественный деятель Ясин Аллахвердиев. При этом, по его словам, основание здания практически рассыпается на глазах.

«Из-за того, что управляющая компания „Историческая часть“ не выполняет своих обязательств, жильцы дома вызвали нас к себе. Судя по увиденному, люди живут на мини-бомбе замедленного действия. От давления стены здания уже начали трескаться, а в квартирах и вовсе упали», — уточняет Аллахвердиев.

Представитель управляющей компании «Историческая часть» сообщил агентству, что руководства на месте нет и, на данный момент, ответить на вопросы никто не может. Туда был направлен официальный запрос.

В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что ситуация находится на контроле у ведомства. «На данный момент мы внимательно следим за происходящим и проводим все необходимые проверки», — добавили в администрации.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не планируют расселять жильцов разваливающегося дома. Несмотря на выпадающие кирпичи и трещины на стенах, дом признан подлежащим восстановлению.

Балконы дома находятся под угрозой обрушения
Ясин Аллахвердиев
После затопления подвала стены начали падать
Ясин Аллахвердиев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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