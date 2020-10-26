Utair отменяет рейсы из Москвы в Курган

Авиакомпания Utair отменила восемь рейсов на маршруте Москва-Курган-Москва, которые должны были состояться в ноябре. Данная информация размещена на сайте авиакомпании.
На сайте авиакомпании нельзя купить билеты на рейс ЮТ-265 (Москва-Курган) на 3, 5, 10 и 12 ноября. На рейс ЮТ-266 (Курган-Москва) недоступны билеты на 4, 6, 11 и 13 ноября. «К сожалению, на выбранную дату доступных рейсов нет», — указано на сайте при выборе данных рейсов. На сайте аэропорта, на момент написания новости, не было информации об отмене данных рейсов.
По мнению источника, связанного с перевозками, так авиакомпания показывает аэропорту Кургана недовольство тем, что у нее на маршруте появился конкурент — авиакомпания «Победа». «Прямой пример того, что последнее слово всегда за перевозчиком, а не за пассажирами и не за аэропортом», — объяснил он URA.RU.
По данной теме был направлен запрос в пресс-службу Utair. Представители аэропорта Кургана также посоветовали обратиться в авиакомпанию. На момент публикации материала ответ не поступил.
Во второй половине октября Utair отменила восемь рейсов на данном маршруте. Рейсы из Кургана в Москву выполняют компании Utair и «Победа». Последняя начала летать в Курган в начале октября.
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