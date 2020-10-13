Utair отменила рейсы из Москвы в Курган

Utair не будет летать в Курган четыре дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила восемь октябрьских рейсов из Москвы в Курган и обратно. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Информируем… об отмене следующих рейсов: ЮТ-265: 20, 22, 27, 29 октября 2020 г. ЮТ-266: 21, 23, 27, 29 октября 2020 г.» — указано в сообщении аэропорта. Из-за отмены 29 октября нельзя будет прилететь из Москвы в Курган. В остальные дни в аэропорт Кургана можно будет прилететь на лоукостере «Победа». Самолеты компании курсируют по тому же маршруту четыре раза в неделю.

По мнению источника, связанного со сферой перевозок, данная ситуация негативно скажется на финансовом состоянии аэропорта Кургана. «Аэропорт останется сейчас с теми же семью рейсами в неделю, как раньше, но теперь будет обслуживать их со скидкой», — объяснил свое предположение URA.RU инсайдер.

На момент написания новости до пресс-службы аэропорта дозвониться не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу по данной теме. Также запрос направлен в пресс-службу Utair.

Рейсы из Кургана в Москву выполняют компании Utair и Победа». Ранее Utair изменила время рейса из Москвы в Курган. Из-за того, что авиакомпании выполняют рейсы по аналогичному маршруту, стоимость билетов на него снизилась.