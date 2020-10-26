Владимир Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России тяжелая ситуация с коронавирусом, основной удар пришелся на регионы. Президент РФ Владимир Путин получает все данные о COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы — волна ушла на восток от Москвы. Ситуация достаточно тяжелая, это требует очень больших усилий от федерального центра и правительств регионов», — заявил Песков, отметив, что ситуация под контролем.

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с COVID-19. «Президент получает всю информацию, работают правительственный штаб, информационный центр. По линии федерального центра и отдельных регионов вся информация докладывается», — сказал представитель Кремля.

Сегодня Россия обновила рекорд по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано 1 531 224 заболевших россиян. По прогнозу директора Института медицинской паразитологии Александра Лукашева, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 3 миллионов человек, пишет «Национальная служба новостей».