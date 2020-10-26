Кремль признал тяжелую ситуацию с коронавирусом в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России тяжелая ситуация с коронавирусом, основной удар пришелся на регионы. Президент РФ Владимир Путин получает все данные о COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы — волна ушла на восток от Москвы. Ситуация достаточно тяжелая, это требует очень больших усилий от федерального центра и правительств регионов», — заявил Песков, отметив, что ситуация под контролем.

По словам представителя Кремля, президент РФ Владимир Путин получает всю информацию о ситуации с COVID-19. «Президент получает всю информацию, работают правительственный штаб, информационный центр. По линии федерального центра и отдельных регионов вся информация докладывается», — сказал представитель Кремля.

Сегодня Россия обновила рекорд по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 17 347 новых случаев заражения. Всего в стране зафиксировано 1 531 224 заболевших россиян. По прогнозу директора Института медицинской паразитологии Александра Лукашева, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России может вырасти до 3 миллионов человек, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...