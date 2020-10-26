Россия обновила рекорд по заражению коронавирусом

Больше всего новых зараженных в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России обнаружено 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Предыдущий рекорд был 23 октября. Тогда заразились 17 340 человек.

«За последние сутки в России выявлено 17 347 заболевших новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, вылечились 7 574 пациентов с COVID-19, 219 скончались. Всего с начала пандемии инфекция была зафиксирована у 1 531 224 россиян, 1 146 096 из них выздоровели, 26 269 скончались.

Москва находится на первом месте по числу новых зараженных (+5 224). Следом идет Санкт-Петербург (+715). Третья строчка досталась Московской области (+499).

Среди регионов УрФО лидером по заболеваемости является Свердловская область — 281 новый случай COVID-19. Далее в списке находится ХМАО — 191 новый зараженный. В ЯНАО подтверждено 177 случаев инфицирования, в Пермском крае нашли 155 новых заболевших, в Тюменской области — 141. В Челябинской области коронавирус зафиксировали у 133 человек, а в Курганской — у 79.

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что число случаев заражения коронавирусом в России может вырасти вдвое — до трех миллионов. По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, спад заболеваемости может произойти в феврале—марте 2021 года, передает «Национальная служба новостей».