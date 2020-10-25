Ушедшему на пенсию полицейскому руководителю из ЯНАО нашли замену

Отдел МВД по Ноябрьску с 1 ноября возглавит подполковник полиции Максим Краморев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

На должность начальника отдела МВД по Ноябрьску (ЯНАО) назначен подполковник полиции Максим Краморев, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. В настоящее время он служит в должности заместителя начальника ОМВД по Салехарду.

«Подполковник Краморев назначен на должность начальника ОМВД по Ноябрьску, — сообщил собеседник. — Ожидается, что к обязанностям новый руководитель приступит с 1 ноября». Согласно открытым источникам, подполковник Краморев на данный момент продолжает занимать пост заместителя начальника ОМВД — начальника полиции ОМВД России по Салехарду, врио начальника Ноябрьского ОМВД остается подполковник полиции Дмитрий Турков.

Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о кадровых перестановках в УМВД по ЯНАО не удалось. Сотрудника пресс-службы, уполномоченного давать официальные комментарии СМИ, на месте не оказалось.

Должность начальника ОМВД по Ноябрьску остается вакантной с августа этого года. Бывший руководитель городской полиции полковник Андрей Смирнов тогда вышел на пенсию. В настоящее время он руководит управлением ГО и ЧС администрации Ноябрьска.