25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

Ушедшему на пенсию полицейскому руководителю из ЯНАО нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Отдел МВД по Ноябрьску с 1 ноября возглавит подполковник полиции Максим Краморев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

На должность начальника отдела МВД по Ноябрьску (ЯНАО) назначен подполковник полиции Максим Краморев, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. В настоящее время он служит в должности заместителя начальника ОМВД по Салехарду.

«Подполковник Краморев назначен на должность начальника ОМВД по Ноябрьску, — сообщил собеседник. — Ожидается, что к обязанностям новый руководитель приступит с 1 ноября». Согласно открытым источникам, подполковник Краморев на данный момент продолжает занимать пост заместителя начальника ОМВД — начальника полиции ОМВД России по Салехарду, врио начальника Ноябрьского ОМВД остается подполковник полиции Дмитрий Турков.

Оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о кадровых перестановках в УМВД по ЯНАО не удалось. Сотрудника пресс-службы, уполномоченного давать официальные комментарии СМИ, на месте не оказалось.

Должность начальника ОМВД по Ноябрьску остается вакантной с августа этого года. Бывший руководитель городской полиции полковник Андрей Смирнов тогда вышел на пенсию. В настоящее время он руководит управлением ГО и ЧС администрации Ноябрьска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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