На подъезде к Кургану в ночь с 26 на 27 октября из-за ремонта надземного перехода перекроют участок трассы «Иртыш». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»
«В связи с проведением работ по установке модульного надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге Р-254 „Иртыш“ на 254 км (на подъезде к Кургану) вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали в пресс-службе. Представители организации попросили автомобилистов заранее спланировать свой маршрут.
Движение перекроют в ночь с 26 на 27 октября с 00:00 до 00:40. За это время будет произведен монтаж пролета надземного перехода
Единственный в Кургане надземный пешеходный переход снесли 2 сентября. В момент обрушения на нем никого не было. Позже выяснилось, что переход снес водитель грузовика из Тюменской области. Он наехал на сооружение поднятым кузовом. Данный переход начал работать 28 августа.
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