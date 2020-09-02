Единственный в Курганской области надземный переход снес тюменец

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Под Курганом рухнул надземный переход, который построили в конце августа Фото: «ВКонтакте», «Дорога в будущее — 45», Ольга Опорто

За рулем грузовика, который снес единственный в Курганской области надземный переход был 30-летний житель Тюменской области. Информацию об этом опубликовала региональная ГИБДД в группе во «ВКонтакте».

«30 летний житель Тюменской области, управляя грузовым автомобилем VOLVO, при движении со стороны города Челябинска в сторону города Омска по собственной неосторожности и невнимательности нажал на кнопку подъема кузова и поднятым кузовом допустил наезд на сооружение», — говорится в информации Госавтоинспекции.

По факту повреждения дорожного сооружения в отношении водителя составлен административный материал (ст. 12.33 КоАП). Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Инцидент с рухнувшим переходом произошел около пяти утра, на 254-м километре автодороги общего пользования Р-254 «Иртыш». Его строительство закончилось не более недели назад. Оно велось в рамках капремонта участка федеральной трассы «Иртыш», где дорогу планируют расширить до четырех полос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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