Собянин заявил, что Москва побеждает коронавирус

Сергей Собянин похвастался улучшением обстановки с COVID в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Москвичи на пути к победе над коронавирусом. Город побеждает болезнь, заверил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда», — приводит слова мэра РИА «Новости». Он уверен, что снижение заболеваемости обусловлено введение комплекса мер против коронавируса.

Среди эффективных мер Собянин назвал контроль за масочным режимом и перевод москвичей на дистанционную работу. Также результаты дают административные, санитарные, медицинские меры.

Сейчас объем загрузки коек в столице — более 10 тысяч ковидных больных, уточнил Собянин. Пациентам оказывается не только стационарная, но и амбулаторная помощь.

25 октября мэр Москвы оценил, насколько эффективно столице удается бороться с коронавирусом. За неделю до этого глава города заявил об открытии двух новых госпиталей для пациентов с COVID-19, напоминает RT. Собянин уверен, что начало вакцинации от коронавируса — вопрос нескольких месяцев, уточняет телеканал 360.