Собянин оценил эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Меры властей по борьбе с распространением коронавируса выполняются большинством москвичей. Есть надежда, что динамика заболеваемости COVID-19 в столице РФ будет снижаться. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее пожилые и хронически больные москвичи были переведены на домашний режим, более миллиона человек перешли на удаленный режим работы, а часть школьников — на дистанционное обучение. «Мы видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Собянин.
Мэр Москвы напомнил, что прошедшие две недели выявили рекорд по заболеваемости COVID-19. Однако это дает надежду, что динамика распространения коронавируса в Москве будет снижаться.
Ранее Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве замедляется. В связи с этим в столице не требуются дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости COVID.
По прогнозу вирусолога Анатолия Альтштейна, пик коронавируса в России ожидается 7 ноября — в этот день может быть выявлено до 20 тысяч случаев инфекции, пишет агентство Nation News. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что при соблюдении противоэпидемических мер уровень заболеваемости коронавирусом в России может снизиться уже этой зимой.
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