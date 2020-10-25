Евгений Сармометов пояснил, что его организм легко перенес вакцинирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главврач центра по профилактике и лечению СПИД в Пермском крае Евгений Сармометов рассказал, как его организм отреагировал на вакцину от коронавируса. Сарометов вошел в число 42 добровольцев, которые первыми в крае привились от COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«Организм перенес вакцинирование очень легко. Я уже через час забыл, что мне поставили прививку. Температура была нормальная. Слабости, каких-то неприятных ощущений не было. Чувствую себя абсолютно хорошо», — признался Сармометов.

По информации министерства здравоохранения Пермского края, первыми привитыми новой вакциной стали врачи и эпидемиологи, работа которых связана с угрозой заражения коронавирусом. Вакцинирование добровольцев началось в минувшую пятницу. Первые привившиеся будут вести медицинский дневник с описанием своего состояния. Данные будут переданы в федеральную базу. Повторное вакцинирование добровольцы пройдут спустя 21 день, «после чего будет считаться, что человек защищен от коронавируса», уточняют в краевом минздраве.

Ранее стало известно, что в регион поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в количестве 42 штук. Массовая вакцинация населения запланирована на начало следующего года.