Курганцы выбрали имя для аэропорта

В конце года станет известно, чьим именем назовут аэропорт Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области провели в соцсетях предварительный опрос на тему, чье имя стоит присвоить местному аэропорту. В голосовании победила кандидатура хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. При этом основное голосование завершится 20 декабря.

С 22 по 25 октября представители областного правительства в соцсети «ВКонтакте» провели опрос, посвященный присвоении имени аэропорту Кургана. Большинство подписчиков группы проголосовали за кандидатуру Гавриила Илизарова. За него свой голос отдали 2 997 человек. Илизаров известен тем, что внедрил новый способ сращивания костей при переломах.

На втором месте оказалась кандидатура советского новатора сельского хозяйства Терентия Мальцева. За него проголосовали 927 человек. Остальные варианты набрали менее 500 голосов. В опросе были предложены кандидатуры основателя Кургана Тимофея Невежина, писателя Виктора Потанина, юмориста Юрия Гальцева, художника Германа Травникова, скульптора Ивана Шадра и продюсера Максима Фадеева.

Также курганцы могли предложить свои варианты в комментариях. Подписчики, например, вспомнили про семикратную абсолютную чемпионку мира в женском зачете по самолетному спорту Светлану Капанину.

Присвоить имя аэропорту Кургана предложила областная Общественная палата. До 22 ноября любой желающий может предложить свои вариант имени земляка, которое нужно присвоить аэропорту. С 30 ноября до 20 декабря можно будет проголосовать за один вариант из списка имен.