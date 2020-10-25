Треть чиновников правительства ХМАО перестали ходить на работу

Число чиновников ХМАО переведенных на удаленный режим работы может увеличиться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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36% югорских чиновников отсутствуют на своих рабочих местах. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

«По состоянию на 26 октября, 15,5% государственных служащих переведены на „удаленку“. 20,5%— те, кого нет физически на рабочем месте из-за отпуска или больничного. Учитывается именно совокупный показатель, чтобы можно было понять, как обеспечиваются противоэпидемические требования, по количеству человек, которые находятся в одном кабинете и так далее», — объяснила Шумакова.

Она также не исключила, что в перспективе количество госслужащих, которое будет переведено на удаленный режим — увеличится. Глава депсвязей также отметила, что по состоянию на 20 октября в югорских мэриях 16,1% сотрудников переведены на удаленный режим работы. Еще чуть больше 17% находятся в отпуске, либо на больничном. Актуальные данные по ситуации в администрациях муниципалитетов подсчитаны к заседанию регионального оперштаба, которое состоится 27 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что процесс перевода на удаленку государственных и муниципальных служащих запустила губернатор Югры Наталья Комарова. Она поставила задачу подчиненным перевести на такой формат работы до половины персонала.