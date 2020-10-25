25 октября 2020
24 октября 2020
23 октября 2020

Треть чиновников правительства ХМАО перестали ходить на работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
Число чиновников ХМАО переведенных на удаленный режим работы может увеличиться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

36% югорских чиновников отсутствуют на своих рабочих местах. Об этом URA.RU сообщила директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

«По состоянию на 26 октября, 15,5% государственных служащих переведены на „удаленку“. 20,5%— те, кого нет физически на рабочем месте из-за отпуска или больничного. Учитывается именно совокупный показатель, чтобы можно было понять, как обеспечиваются противоэпидемические требования, по количеству человек, которые находятся в одном кабинете и так далее», — объяснила Шумакова.

Она также не исключила, что в перспективе количество госслужащих, которое будет переведено на удаленный режим — увеличится. Глава депсвязей также отметила, что по состоянию на 20 октября в югорских мэриях 16,1% сотрудников переведены на удаленный режим работы. Еще чуть больше 17% находятся в отпуске, либо на больничном. Актуальные данные по ситуации в администрациях муниципалитетов подсчитаны к заседанию регионального оперштаба, которое состоится 27 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что процесс перевода на удаленку государственных и муниципальных служащих запустила губернатор Югры Наталья Комарова. Она поставила задачу подчиненным перевести на такой формат работы до половины персонала.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...