Зимой россиян ждет взрыв заболеваемости коронавирусом. Есть три причины

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Зима станет благоприятным временем для роста заболеваемости COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 усугубится зимой. К таким выводам пришли американские ученые после исследования факторов влияния на распространение болезни.

«У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы», — говорит микробиолог Стенфордского университета Дэвид Релман в материале Nature. Это обусловлено дополнительными рисками, которые появятся в холодный период.

Среди таких факторов является учащение взаимодействия людей в плохо вентилируемых помещениях. Поспособствует заболеваемости холодный и сухой воздух. Кроме того, благоприятную среду для передачи коронавируса создает отсутствие солнца.

Также сильно повлияет то, что огромное количество людей до сих пор восприимчивы к коронавирусу. Чтобы контролировать вспышки заболеваемости могут понадобиться ужесточение карантинных мер, заключили ученые.

26 октября Россия поставила новый абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом. В одном из российских городов больница уже не справилась с наплывом пациентов, там закончились места. В то же время, на Кузбассе разгорелся скандал из-за скопившихся в морге трупов погибших от COVID-19, сообщает RT. Глава Кузбасса Сергей Цивилев и сам 26 октября заболел коронавирусом, уточнил телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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