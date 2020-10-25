Экс-глава курганской больницы нашел новое место работы

Юрий Истомин был депутатом Курганской гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший исполняющий обязанности главврача Курганской больницы скорой помощи Юрий Истомин возглавил новое медучреждение. Оно отвечает за работу колл-центра. Информация о новом руководителе медицинского информационно-аналитического центра депздрава размещена на сайте правительства.

В сообщении Истомин в новой должности рассказывает о работе колл-центра, куда можно позвонить во всех случаях, когда есть недомогание. «В колл-центре работают 20 человек, телефон 8 (3522) 25 03 03 является многоканальным, так что на ваш вызов обязательно ответят. Кроме того, теперь можно позвонить по телефону 8 800 300 4 300. Этими телефонами могут пользоваться жители всей области», — цитирует Истомина пресс-служба правительства.

Руководитель информационного центра пояснил, что в случае, если нет повышенной температуры, то курганцев запишут на прием. При повышении температуры выше 38,5 градусов, оператор направит бригаду неотложной помощи. Если человек самостоятельно сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным, то нужно позвонить в колл-центр и сообщить об этом оператору. Данные обо всех больных объединены в базу. Всех пациентов потом обзванивают и уточняют состояние здоровья.

Юрий Истомин руководил Курганской БСМП около месяца — до 25 сентября. После этого обязанности главврача исполнял Виталий Якимлюк. В начале октября новым главврачом назначена Вероника Евдокимова. Ранее она работала в Юргамышской центральной районной больнице. Она стала пятым руководителем БСМП после ухода Сергея Фролова, девять лет, возглавлявшего больницу.