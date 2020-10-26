Алексей Кожемяко работал в мэрии Екатеринбурга с 1999 по 2019 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался рассматривать вариант с назначением на пост мэра Екатеринбурга бывшего первого замглавы города Алексея Кожемяко, сообщил URA.RU источник в городских структурах власти. По его словам, в октябре с таким предложением к Куйвашеву обратился один из сторонников отставки действующего главы города Александра Высокинского.

Смена власти в Екатеринбурге — одна из наиболее обсуждаемых тем среди городской и региональной элит в последние недели. По распространенной версии, которая не находит официального подтверждения, в ноябре Высокинский может быть отправлен в отставку. Наиболее вероятным его сменщиком называется первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«До [возникновения] варианта с Орловым губернатору предложили рассмотреть кандидатуру Кожемяко на пост мэра, но он отказался, не желая возвращения команды [бывшего вице-губернатора Владимира] Тунгусова. Поэтому с прямым предложением на Алексея Петровича выходить не стали», — поделился инсайдер. По словам другого источника URA.RU, в частных разговорах, предшествовавших этому, Кожемяко подтверждал желание вернуться в «серый дом».

Кожемяко, чей карьерный путь тесно связан со старой городской командой, был конкурентом Высокинского на выборах мэра в сентябре 2018 года. Но тогда губернатор и его окружение, зачищавшие городскую власть от соратников Тунгусова, сделали ставку на Высокинского. После этого Кожемяко несколько месяцев проработал в статусе первого зама Высокинского, а в январе 2019 года покинул мэрию. Сейчас он возглавляет ООО «Управляющая компания Индустриальный парк «Уралмаш».