Из-за коронавируса свердловским школьникам продлили каникулы

Евгений Куйвашев оставил школьников на каникулах до ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьникам Свердловской области продлили каникулы из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Об этом cообщила читательница URA.RU, которая узнала информацию из сообщения классного руководителя своего ребенка.

«На основании указа губернатора Свердловской области от 26.10.2020 года каникулы в школах продлеваются», — сказано в сообщении. Дети вернутся к учебе только через две недели, 9 ноября. Однако это произойдет только если не будет новых указов или распоряжений от главы региона Евгения Куйвашева.

26 октября источники URA.RU сообщали, что губернатор Свердловской области вечером подпишет документ о введении новых коронавирусных ограничений в регионе. Среди мер противодействия COVID-19 было и продление каникул для школьников. 14 октября о возвращении дистанционного обучения для школьников объявил также мэр Москвы Сергей Собянин, напоминает телеканал « Царьград ».