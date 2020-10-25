Губернатор анонсирует новые ограничения в понедельник вечером Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассматривает возможность ужесточения карантина в регионе, сообщили три источника URA.RU. Новые ограничения могут быть прописаны в обновленном указе о режиме повышенной готовности, который глава региона подпишет ближе к вечеру 26 октября.

По информации собеседников агентства, Куйвашев потребует перевести на удаленный режим работы 50% сотрудников правительства и подведомственных учреждений. Новые ограничения также коснутся школьников, добавил источник. «Продлят каникулы на неделю», — пояснил инсайдер.

Параллельно рассматривается возможность запретить все массовые мероприятия в помещениях. Ограничение не затронет массовые, в том числе спортивные, мероприятия, которые проводятся на открытых площадках. В Департаменте информационной политики URA.RU сообщили, что указы, которые уточняют нормы режима повышенной готовности, публикуются на портале правовой информации региона. На момент подготовки материала новых указов там нет.

Куйвашев начал вводить новые ограничения из-за роста числа пациентов с коронавирусом 5 октября. Тогда он потребовал, чтобы органы госвласти и местного самоуправления определить численность служащих, обеспечивающих необходимую работу, и перевели остальных на удаленный режим работы. Представители министерств рассказали, что отправили на удаленный режим работы в среднем 30% персонала. Планировалось, что это продлится две недели, однако чиновникам на прошлой неделе не дали вернуться на рабочие места.