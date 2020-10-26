На Ямале реализуют крупный туристический кластер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктики на период до 2035 года. Соответствующее постановление за подписью главы государства размещено на сайте Кремля.

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации на период до 2035 года», — говорится в документе. Кроме того, Путин поручил в трехмесячный срок утвердить единый план мероприятий по реализации данной стратегии.

В самой стратегии помимо социальных гарантий для жителей арктической зоны прописано также создание в ЯНАО современного туристического кластера, в который войдут Салехард, Лабытнанги и поселок Харп. Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказывал о создании в регионе кластера, включающего в себя необходимую для туристов инфраструктуру с горными приютами и сертифицированными маршрутами. Комплекс мирового уровня планируется создать к 2024 году.