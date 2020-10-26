26 октября 2020

Мишустину предложили расширить использование маткапитала. И увеличить пособие

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаилу Мишустину предложили расширить использование маткапитала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьер-министру Михаилу Мишустину переименовать материнский капитал в семейный, расширить возможности для его использования, а также увеличить пособие по уходу за инвалидами. Инициатива была озвучена на встрече депутатов Госдумы с членами правительства, на которой обсуждался бюджет на 2021—2023 годы.

«Материнский капитал надо переименовать в семейный. Что, только мать у нас семьёй занимается? Отца нет? Давайте назовём „семейный капитал“, а не только материнский. И расширить его применение. Может быть, и ЖКХ оплачивать, и капремонт, и автомобиль, и бытовую технику», — сказал Жириновский, слова которого приводятся в стенограмме заседания.

Кроме того, парламентарий выступил за повышение размера пособия по уходу за инвалидами первой группы. «Сейчас если ребёнок-инвалид, то 10 тыс. платят, а обычный инвалид I группы — 1200. Что вы за 1200 сделаете? Лежачий больной — на него столько нужно денег! Я не говорю про полную оплату, но 1200 — это издевательство», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в России материнский капитал разрешат использовать повторно. Такое право получат обманутые дольщики, которые вложили маткапитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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