Дольщики, оставшиеся без жилья, смогут использовать средства материнского капитала без обращения в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средства материнского капитала в России смогут повторно использовать обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«Средства маткапитала в Пенсионный фонд будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование», — цитирует ТАСС обращение кабмина. Как объяснили в правительстве, использовать выплаты повторно смогут россияне, которые вложили маткапитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию. Раньше обманутым дольщикам приходилось возвращать средства маткапитала в ПФР и потом снова получать их через суд. А на это требовалось время.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что программа материнского капитала себя оправдала, пишет RT. Президент Владимир Путин уже пообещал, что он маткапитал будет индексироваться каждый год, напоминает агентство Nation News. Также с 2021 года увеличится размер выплат для новоиспеченных мам. Сейчас за рождение первого ребенка государство выплачивает 466 617 рублей, за второго — 616 617 рублей.