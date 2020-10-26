Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру Михаилу Мишустину при подборе кадров ориентироваться на холостых или тех, у кого нет детей. Однако предложение депутата вызвало недовольство у спикера Госдумы Вячеслава Володина.
На встрече депутатов Госдумы с членами правительства Жириновский выступил с инициативой брать в кадровый резерв только тех, кто не женат, не имеет детей, протестантов или староверов, передает Telegram-канал РИА «Новости». Однако в разговор вступил председатель Госдумы Вячеслав Володин, которму слова лидера ЛДПР не пришлись по душе. «Вы [Владимир Вольфович] и Геннадий Андреевич [Зюганов — глава КПРФ] имеете и детей, и внуков. Вас из Думы не выгонишь. Выс избирают и избирают. Вы зачем остальных хотите по ложному пути вести?», — отреагировал на выступление Жириновского Володин.
Премьер правительства в свою очередь заявил, что семейные люди тоже умеют хорошо работать. «У всех семьи есть, все стараются, работают…ничто нам не мешает, ни детки, ни семьи», — отметил Михаил Мишустин.
Ранее Жириновский предложил правительству расширить использование маткапитала. По его мнению, выплаты государства нужно правильнее называть семейным капиталом и расширить его действие.