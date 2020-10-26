МИД подключился к поиску жительницы Екатеринбурга в Мексике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский заявил о пропаже жительницы Екатеринбурга Елены Толстобровой на территории этой страны. Мать пропавшей рассказывает, что с семьи неизвестные требуют выкуп и угрожают убить дочь.

По словам матери Толстобровой Надежды Александровны, Елена вместе с трехлетним сыном отправилась в Мексику, чтобы забрать у бывшего мужа Вадима Рожкова-Манина, проживающего в этой стране, документы на ребенка, сообщает телеканал НТВ. Со 2 октября женщина перестала выходить на связь. По заявлению экс-супруга с 12 октября поисками пропавшей занялась прокуратура мексиканского штата Халиско.

Между тем, как рассказала мать Елены, ей несколько раз писали неизвестные с угрозами. «Они мне постоянно заявляли, что не шутят. Будто бы она у них там на какой-то площадке и они сейчас собираются добивать ее. Я им отвечала: „Неужели трудно сделать фотографию или дать поговорить по телефону?“ В итоге они ничего так и не прислали», — рассказала журналистам женщина.

Трояновский сообщил, что компетентные органы пытаются установить местонахождение россиянки. «Мы обратились к мексиканской стороне через МИД с просьбой оказать содействие в розыске и сообщили, что человек пропал», — отметил консул в разговоре с ТАСС. Он добавил, что содействие в поисках Толстобровой оказывают организации соотечественников и почетный консул РФ в регионе Хуан Наварро, который ведет работу с миграционной службой и МВД.

Родственники и друзья екатеринбурженки подозревают, что к похищению может быть причастен бывший муж Елены. В его квартире сейчас находится ребенок.