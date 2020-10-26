Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в регионах РФ

Коронавирус с новой силой ударит по российским регионам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дальнейший рост заражения коронавируса будет приходиться уже не на Москву и Санкт-Петербург, а на остальные регионы России, причём эпидемия там приведёт к гораздо большим потерям. С таким прогнозом выступил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен», — рассказал в разговоре с «Известиями» вирусолог. Он отметил, не стоит исключать и возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19. «В отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», — считает Лукашев.

По словам врача, в Москве уже сформировалась иммунная прослойка, которая при соблюдении ограничительных мер позволит преломить ситуацию с коронавирусом. Последующие волны пандемии, по его словам, в столице будут заметно слабее первой и второй.

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина поддержала слова вирусолога, отметив, что коронавирусом заражаются не только рядовые граждане, но и врачи. «Это сокращает их штат, поэтому врачам часто не хватает рук», — подчеркнула депутат, добавив, что на местах и без того острая нехватка медицинского персонала.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы. «Волна ушла на восток от Москвы. Ситуация достаточно тяжелая, это требует очень больших усилий от федерального центра и правительств регионов», — заявил официальный представитель Кремля.