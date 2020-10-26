Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Надыма до Самары
Коммунальные системы Ямала подготовились к зиме — нефтяники перешли на удаленку — места для больных коронавирусом заканчиваются — авиакомпания отменяет льготные рейсы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:
Коммунальщики Ямала готовы к зимнему периоду
- Ростехнадзор ЯНАО заявил о том, что коммунальная система Ямала готова к зиме почти во всех муниципалитетах округа. Единственный район, который на данный момент не отчитался — это Приуральский район.
Нефтяники перешли на удаленку
- Треть сотрудников «Газпрома» на Ямале перевели на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
На Ямале заканчиваются места для больных коронавирусом
- В больницах ЯНАО занято 92% коек для больных коронавирусом. На весь округ осталось меньше ста мест. Об этом заявила глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова.
«ИрАэро» закрыла рейс до Самары
- Авиакомпания «ИрАэро» отменила субсидируемый рейс из Надыма в Самару из-за низкой загрузки самолетов. Как сообщили в компании, суммарно перевозчик прекратит полеты по трем направлениям.
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