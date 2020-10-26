26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 27 октября. Нефтяников перевели на удаленку, для больных коронавирусом заканчиваются места

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Надыма до Самары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальные системы Ямала подготовились к зиме — нефтяники перешли на удаленку — места для больных коронавирусом заканчиваются — авиакомпания отменяет льготные рейсы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Коммунальщики Ямала готовы к зимнему периоду

Нефтяники перешли на удаленку

На Ямале заканчиваются места для больных коронавирусом

  • В больницах ЯНАО занято 92% коек для больных коронавирусом. На весь округ осталось меньше ста мест. Об этом заявила глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

«ИрАэро» закрыла рейс до Самары

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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