Авиакомпания «ИрАэро» отменила рейс из Надыма до Самары Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальные системы Ямала подготовились к зиме — нефтяники перешли на удаленку — места для больных коронавирусом заканчиваются — авиакомпания отменяет льготные рейсы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 27 октября — в обзоре URA.RU:

Коммунальщики Ямала готовы к зимнему периоду

Ростехнадзор ЯНАО заявил о том, что коммунальная система Ямала готова к зиме почти во всех муниципалитетах округа. Единственный район, который на данный момент не отчитался — это Приуральский район.

Нефтяники перешли на удаленку

Треть сотрудников «Газпрома» на Ямале перевели на дистанционный режим работы из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

На Ямале заканчиваются места для больных коронавирусом

В больницах ЯНАО занято 92% коек для больных коронавирусом. На весь округ осталось меньше ста мест. Об этом заявила глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

«ИрАэро» закрыла рейс до Самары

Авиакомпания «ИрАэро» отменила субсидируемый рейс из Надыма в Самару из-за низкой загрузки самолетов. Как сообщили в компании, суммарно перевозчик прекратит полеты по трем направлениям.