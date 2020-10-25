Авиакомпании начали закрывать дешевые рейсы из ЯНАО

Рейсы из Надыма в Самару отменили из-за низкой загрузки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «ИрАэро» закрыла субсидируемый рейс Надым — Самара из-за низкой загрузки самолетов. Это был один из трех маршрутов, связывающий ЯНАО с поволжским городом. Как сообщили в компании, суммарно перевозчик прекратит полеты по трем направлениям.

«В текущий период загрузка оказалась невысокой для нас. В связи с нерентабельностью авиакомпания приняла решение закрыть рейсы раньше срока», — сказали в «ИрАэро». Вместе с маршрутом Надым — Самара будут отменены Томск — Самара и Нижний Новогород — Калининград. В компании отметили, что все рейсы были запущены недавно, и не исключили, что их возобновят в будущем.

В конце сентября «ИрАэро» запустила четыре новых рейса из ЯНАО. Аэропорт Нового Уренгоя начал обслуживать вылеты в Нижний Новгород, Саратов, Воронеж и Белгород. Также на ямальский авиарынок в июле вышла компания NordStar, которая открыла рейсы в Москву.

В августе правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. В перечень попали 138 позиций, среди которых маршруты, связывающие ЯНАО с другими регионами страны. Дешевле, согласно решению правительства, стали рейсы из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда и Надыма в десятки российских городов.