В ЯНАО осталось меньше ста коек для больных коронавирусом

В больницах Ямала срочно открывают больше 100 коек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах ЯНАО заняты 92% коек для больных коронавирусом, на весь округ свободными остались меньше ста мест. Об этом заявила глава регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова. По ее словам, власти готовятся экстренно развернуть дополнительные койки уже в ближайшее время.

«Из развернутых более 1300 коек для больных коронавирусной инфекцией свободно около 7,5%. Поэтому в ближайшие дни мы вводим дополнительные койки в медицинских учреждениях Ямала», — сообщила Бучкова. Уже 26 октября места развернут в двух крупных больницах округа: 105 коек введут в Новом Уренгое, еще 20 мест для легких форм коронавируса поставят в обсерваторе Салехарда.

В середине октября больницы ЯНАО начали экстренно разворачивать новые койки на фоне второй волны коронавируса. По данным департамента здравоохранения округа, суммарно были заготовлены около ста мест в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги. А через несколько дней дополнительное инфекционное отделение было открыто в Новом Уренгое.

Ранее власти заявили, что в округе с большой вероятностью будет продлен карантин. Сейчас режим ограничений рассчитан до 1 ноября, однако снятие запретов оказалось под вопросом из-за ухудшающейся ситуации с заражениями. Ежедневное число заболевших в ЯНАО превышает 165 человек, а 25 октября власти отчитались о рекордном количестве умерших.