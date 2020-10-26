26 октября 2020

Познер резко высказался о COVID-диссидентах. «Либо дебилы, либо провокаторы»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Познер резко высказался россиянах, отрицающих существование коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущий Владимир Познер резко высказался о тех, кто отрицает существование коронавируса. По словам журналиста, его жена сдала положительный тест на COVID-19.

«Да, нужно [соблюдать меры предосторожности]. Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — выразил Познер свое отношение к COVID-диссидентам в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее журналист назвал отказ от ношения перчаток и масок во время пандемии идиотством. Журналист предложил серьезно штрафовать россиян за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. По мнению Познера, за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, за второе — на 50 тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...