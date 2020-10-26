Телеведущий Владимир Познер резко высказался о тех, кто отрицает существование коронавируса. По словам журналиста, его жена сдала положительный тест на COVID-19.
«Да, нужно [соблюдать меры предосторожности]. Моя жена заболела коронавирусом, поэтому я разговариваю об этом и с личной точки зрения. Люди, которые говорят о том, что никакого коронавируса нет — это либо дебилы в клиническом плане, либо провокаторы. Здесь одно из двух», — выразил Познер свое отношение к COVID-диссидентам в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее журналист назвал отказ от ношения перчаток и масок во время пандемии идиотством. Журналист предложил серьезно штрафовать россиян за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. По мнению Познера, за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, за второе — на 50 тысяч рублей.
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