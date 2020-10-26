Больных коронавирусом будут выписывать из больниц без теста

Больных коронавирусом будут переводить на домашнее лечение до получения отрицательного теста на наличие инфекции. Об этом сообщается в новой, девятой по счету, версии рекомендаций Минздрава России.
«Выписка из медицинских организаций для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения результатов исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в документе на сайте министерства. Мера касается пациентов старше 18 лет.
Пациент может быть выписан из больницы при устойчивом улучшении динамики. При этом у больного не должна подниматься температура выше 37,5 градусов и должны отсутствовать признаки нарастающей дыхательной недостаточности. Также будут учитываться показатели C-реактивного белка и уровня лейкоцитов.
При лечении на дому пациент должен соблюдать самоизоляцию до получения двух отрицательных тестов. Таким гражданам обязаны предоставить медицинское наблюдение. При необходимости больному должны делать рентгенографию и компьютерную томографию.
За последние сутки в России было зарегистрировано 17 347 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии коронавирусом в РФ заразились более полутора миллионов человек, в мире — около 43,5 миллиона человек.
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