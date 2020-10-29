С приездом ревизоров курганский губернатор вышел с самоизоляции

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание с ревизорами Минздрава и Росздравнадзора РФ, которые прибыли в регион с проверкой. Об этом URA.RU рассказал инсайдер знакомый с ситуацией.
«Ранее он работал в удаленном режиме, но не болел. Глава региона с понедельника был в кабинете, а вчера проводил оперштаб», — пояснил инсайдер. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что Вадим Шумков не прерывал работу.
Представители федеральной комиссии из Минздрава и Роздравнадзора РФ работают в регионе. Сегодня они посещают районные больницы. В область также начали приезжать военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с COVID президенту Владимиру Путину. О тяжелой ситуации с COVID в Курганской области накануне президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее агентство писало, что на мероприятии, проводимом полпредом в УрФО Николаем Цукановым в режиме видеоконференцсвязи, Шумков, судя по изображению, находился в домашней обстановке. В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что губернатор работает удаленно, так как контактировал с коллегами, ушедшими на больничный.
Подписывайтесь на URA.RU в