29 октября 2020
28 октября 2020

С приездом ревизоров курганский губернатор вышел с самоизоляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор после самоизоляции провел совещание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел совещание с ревизорами Минздрава и Росздравнадзора РФ, которые прибыли в регион с проверкой. Об этом URA.RU рассказал инсайдер знакомый с ситуацией.

«Ранее он работал в удаленном режиме, но не болел. Глава региона с понедельника был в кабинете, а вчера проводил оперштаб», — пояснил инсайдер. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что Вадим Шумков не прерывал работу.

Представители федеральной комиссии из Минздрава и Роздравнадзора РФ работают в регионе. Сегодня они посещают районные больницы. В область также начали приезжать военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с COVID президенту Владимиру Путину. О тяжелой ситуации с COVID в Курганской области накануне президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее агентство писало, что на мероприятии, проводимом полпредом в УрФО Николаем Цукановым в режиме видеоконференцсвязи, Шумков, судя по изображению, находился в домашней обстановке. В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что губернатор работает удаленно, так как контактировал с коллегами, ушедшими на больничный.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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