22 октября 2020
21 октября 2020

Курганский губернатор Вадим Шумков заболел

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, шумков вадим
Курганцы потеряли губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков болен. Об этом во время заседания набсовета по созданию межрегионального научно-образовательного центра на базе УрФУ сообщил полпред президента в УрФО Николай Цуканов, который пожелал ему здоровья, сообщает журналист URA.RU.

Мероприятие с участием Шумкова проходило в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона, судя по изображению, находился в домашней обстановке. В ходе заседания Цуканов спросил, если ли у курганского губернатора вопросы, Шумков ответил, что нет. «Выздоравливайте», — пожелал полпред.

В пресс-службе полпредства подтвердили, что Цуканов пожелал здоровья Шумкову. При этом там уточнили, что другие подробности болезни главы региона неизвестны.

Обновлено в 12:53: В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, ыто губернатор работает удаленно. «Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно. Губернатор чувствует себя нормально, признаков заболевания у него нет. Вероятно, зная о том, что в окружении главы региона есть люди, которые болеют коронавирусом, полпред пожелал здоровья им и губернатору», — пояснили в пресс-службе правительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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