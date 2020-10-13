Глава челябинского района уходит в отставку

Сергей Воробьев готовится уйти на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Брединского района Челябинской области Сергей Воробьев в начале ноября уйдет в отставку. Как сообщил URA.RU вице-губернатор Евгений Голицын, курирующий эту территорию, Воробьев, чьи полномочия скоро истекают, не стал подавать заявление на конкурс по выборам главы.

«Глава еще во время отчета за 2019 год сообщил депутатам райсобрания, что не будет участвовать в конкурсе, — пояснил Голицын. — Прием заявлений закончился 12 октября. Воробьев заявления не подал». Связаться с Воробьевым агентству не удалось.

В начале ноября депутаты выберут нового главу из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Список будущих руководителей территорий согласовывается с губернатором Алексеем Текслером, но в его резиденции пока воздерживаются от комментариев на тему, кто возглавит Брединский район. Среди тех, кто подал заявления на конкурс, — экс-глава района Николай Плохих, первый замглавы Олег Будяков и замглавы Марина Мальцева.

«Идут консультации, — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. — Как раз обсуждаются эти три кандидатуры. Плохих, к примеру, считается опытным руководителем. Присматриваются к Будякову, смотрят документы на Мальцеву». Сами кандидаты со СМИ пока не общаются.

Воробьев руководил районом с 2015 года. До этого он возглавлял районное собрание депутатов. В апреле ему исполнилось 59 лет, и он собирался уйти на пенсию по заболеванию. Депутаты хотели оформить ему повышенную пенсию за счет местного бюджета, но после вмешательства прокуратуры вопрос не стали выносить на сессию.