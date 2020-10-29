В России поставлен рекорд по количеству заболевших коронавирусом

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Количество новых случаев инфицирования продолжает бить рекорды Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки число больных коронавирусом увеличилось на 17 717 человек, что является новым суточным рекордом. Таким образом, с начала эпидемии, вирус обнаружен уже у 1 581 693 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлен 17 717 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв вируса увеличилось на 366 человек. Всего за время эпидемии от новой инфекции скончались 27 301 россиян.

Первое место по количеству заболевших за сутки удерживает Москва с 4 906 новыми случаями. На втором месте — Санкт-Петербург (758 новых заболевших). На третьем месте находится Московская область, где за сутки диагноз «коронавирус» был поставлен 514 пациентам.

Среди регионов УрФО в лидерах по-прежнему Свердловская область с 290 заболевшими. В ХМАО зафиксировано 197 новых случаев, в ЯНАО — 182. В Челябинской и Тюменской областях за прошедшие сутки вирус диагностирован у 148 и 138 человек соответственно. В Курганской области заразились 79 человек. В Пермском крае за прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 162 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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