В Кургане за сутки раскупили тесты на коронавирус. Фото

29 октября 2020 в 15:49 Размер текста - 17 +

Пока в курганских аптеках продаются только такие тесты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Тесты на коронавирус закончились в половине курганских аптек, где они были. С дефицитом столкнулся житель города, о чем рассказал URA.RU 29 октября. Тесты закончились за один день — о том, что они появились в продаже, областной депздрав сообщил 28 октября. «Тесты в аптеке №16 раскупили», — рассказал курганец. 28 октября представители областного департамента здравоохранения сообщили, что тесты появились в четырех аптеках сети «Курганфармация» (принадлежит правительству). Тесты есть в каталоге сети «Аптека от склада», но пока их нет в продаже. Корреспондент URA.RU обзвонил другие аптеки «Курганфармации». В аптеке №55 тестов также уже нет. Остались они только в отделениях №50 и №105. В последнем на момент написания новости оставалось десять тестов. С помощью наборов для выявления антигенов SARS-COV-2 областные власти предложили курганцам самостоятельно узнать свой COVID-статус. Но эти тесты не будут учитываться медорганизациями, врачей можно лишь информировать о результатах. Ранее и. о. первого замдиректора областного депздрава Елена Ахмадышина заявляла, что до 2 ноября очередь на ожидание результатов теста на коронавирус должна быть ликвидирована. За сутки курганцы раскупили больше половины тестов на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.