29 октября 2020
28 октября 2020

В Кургане за сутки раскупили тесты на коронавирус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на covid19. Курган
Пока в курганских аптеках продаются только такие тесты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тесты на коронавирус закончились в половине курганских аптек, где они были. С дефицитом столкнулся житель города, о чем рассказал URA.RU 29 октября. Тесты закончились за один день — о том, что они появились в продаже, областной депздрав сообщил 28 октября.

«Тесты в аптеке №16 раскупили», — рассказал курганец. 28 октября представители областного департамента здравоохранения сообщили, что тесты появились в четырех аптеках сети «Курганфармация» (принадлежит правительству). Тесты есть в каталоге сети «Аптека от склада», но пока их нет в продаже.

Корреспондент URA.RU обзвонил другие аптеки «Курганфармации». В аптеке №55 тестов также уже нет. Остались они только в отделениях №50 и №105. В последнем на момент написания новости оставалось десять тестов.

С помощью наборов для выявления антигенов SARS-COV-2 областные власти предложили курганцам самостоятельно узнать свой COVID-статус. Но эти тесты не будут учитываться медорганизациями, врачей можно лишь информировать о результатах. Ранее и. о. первого замдиректора областного депздрава Елена Ахмадышина заявляла, что до 2 ноября очередь на ожидание результатов теста на коронавирус должна быть ликвидирована.

Тест на covid19 в аптеке #55. Курган
За сутки курганцы раскупили больше половины тестов на коронавирус
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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