В Курганской области самый большой рост COVID с начала пандемии

В Курганской области 29 октября подтвердились 80 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Для области это рекордный показатель. Ранее больше всего заразившихся за день в регионе выявили 24 октября. Тогда зафиксировали 79 случаев.
«На 29 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 80 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 42 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, Притобольном, Целинном, Шадринском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске
В регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 5776 курганцев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область начали приезжать медики из других регионов.
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