Названа причина, почему дядя свердловского мэра покончил с собой

Дядя мэра Сухого Лога (Свердловская область) Валерий Валов, тело которого нашли в Туймазинском районе Башкирии, мог покончить с собой из-за проблем с бизнесом, сообщили источники URA.RU. В период пандемии в компании Валова «Спеццемстрой» стали увольнять людей — без выплаченных зарплат и пособий. Об этом агентству рассказали работники предприятия.
«В связи с задержкой и невыплатами зарплат работникам компанию стали проверять различные инстанции, уволенные стали писать в прокуратуру», — сообщил собеседник агентства из бизнес-кругов Сухого Лога. Кроме того, росли долги ранее успешной компании. Насколько велики суммы и могли ли повлиять эти обязательства на последующие события, неизвестно.
Как стало известно URA.RU, утром 2 октября, незадолго до своего исчезновения, Валерий Валов собрал экстренное совещание. По имеющимся данным, повод срочного сбора он не озвучил. В итоге на совещании Валов не появился. В последний раз его видели на заправке в Златоусте Челябинской области. Супруга 60-летнего бизнесмена в этот же день обратилась в полицию. Мужчину нашли мертвым 23 октября в Туймазинском районе Башкирии. 26 октября его похоронили.
«Человек был положительный во всех планах, профессионал своего дела, очень порядочный. Не знаю, чем он занимался и с кем, помимо производства, но о проблемах ничего не слышал», — рассказал о погибшем руководителе один из работников «Спеццемстроя». Также собеседник URA.RU отметил, что не слышал про увольнения. По его мнению, «люди сами увольнялись, как и везде».
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