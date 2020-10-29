29 октября 2020

Дядя свердловского мэра найден мертвым. Он был бизнесменом с большими долгами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рябковское кладбище. Курган, лес, автобус, дорога
Тело нашли в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Валерия Валова, бизнесмена из Сухого Лога нашли мертвым в Башкирии. Об этом URA.RU рассказали лица из окружения главы города. Мужчина, который был дядей мэра Сухого Лога Романа Валова, пропал 2 октября, когда поехал на работу. Последний раз его видели на заправке в Златоусте. Предположительно, мужчина покончил с собой.

Мужчина уехал на своем Jeep Renegade в начале октября. Поисками спустя несколько дней занялись родные и волонтеры. Тело 60-летнего предпринимателя из Сухого Лога Свердловской области нашли в лесу в Туймазинском районе Башкирии. «Он был бизнесменом, за последнее время накопил большие долги», — говорит собеседник URA.RU из бизнес-сообщества Сухого Лога. Компания Валова считается самой крупной в городе.

Валов руководил крупной строительной компанией участвовавшей в госзакупках. Последний исполняющийся контракт фирмы ООО «Спеццемремонт» в Верхней Туре, где идет стройка сетей водоснабжения по проекту «Чистая Вода». Сумма контракта почти 95 млн рублей со сроком исполнения к февралю 2021 года. Ранее фирма заключала контракт с оборонным заводом ЗИК на сумму свыше миллиарда рублей, следует из данных СПАРК-Интерфакс. По словам коллег-бизнесменов в Сухом Логу, у Валова и его фирмы были долговые обязательства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...