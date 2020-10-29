Валерия Валова, бизнесмена из Сухого Лога нашли мертвым в Башкирии. Об этом URA.RU рассказали лица из окружения главы города. Мужчина, который был дядей мэра Сухого Лога Романа Валова, пропал 2 октября, когда поехал на работу. Последний раз его видели на заправке в Златоусте. Предположительно, мужчина покончил с собой.
Мужчина уехал на своем Jeep Renegade в начале октября. Поисками спустя несколько дней занялись родные и волонтеры. Тело 60-летнего предпринимателя из Сухого Лога Свердловской области нашли в лесу в Туймазинском районе Башкирии. «Он был бизнесменом, за последнее время накопил большие долги», — говорит собеседник URA.RU из бизнес-сообщества Сухого Лога. Компания Валова считается самой крупной в городе.
Валов руководил крупной строительной компанией участвовавшей в госзакупках. Последний исполняющийся контракт фирмы ООО «Спеццемремонт» в Верхней Туре, где идет стройка сетей водоснабжения по проекту «Чистая Вода». Сумма контракта почти 95 млн рублей со сроком исполнения к февралю 2021 года. Ранее фирма заключала контракт с оборонным заводом ЗИК на сумму свыше миллиарда рублей, следует из данных СПАРК-Интерфакс. По словам коллег-бизнесменов в Сухом Логу, у Валова и его фирмы были долговые обязательства.
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