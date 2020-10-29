В Кремле высказались о запрете врачам комментировать коронавирус

Дмитрий Песков заявил, что врачам не запрещено говорить о COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Ограничения на высказывания врачей на тему коронавируса введены для того, чтобы избежать мнений, которые противоречат друг другу и вредят россиянам. При этом никакого запрета на обсуждение темы COVID-19 для врачей нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина в ходе конференц-колла.

«Есть разнобой в высказываниях подведомственных врачей о COVID. Когда один говорит, что перчатки — это вредно, второй — что полезно, третий — нужно носить, четвертый — не нужно. Это неправильно. Это все-таки врачи, и они отвечают за здоровье людей», — объяснил Песков.

Как отметил представитель Кремля, никто не запрещал врачам высказываться о коронавирусе — нужно просто согласовывать мнения с Минздравом. «Это призыв к тому, чтобы не было такого маразма», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Минздрав РФ обязал медицинские учреждения согласовывать с ведомством все публичные комментарии о коронавирусной инфекции, которые дают их сотрудники. Свое решение ведомство объясняет тем, что аудиторией любые комментарии медиков автоматически воспринимаются как комментарии Минздрава.

За все время пандемии коронавирус был выявлен у 1,58 миллиона россиян, напоминают «Дни.ру». В стране действует всеобщий масочный режим, пишет « Утро.ру ».